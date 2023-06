Holle - Ein 27-jähriger Fahrer hat sich mit einem Transporter im Landkreis Hildesheim überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der Mann hatte am Dienstagabend in der Gemeinde Holle nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos missachtet und bei dem Zusammenstoß die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 27-Jährige wurde von Feuerwehrleuten aus seinem stark beschädigten Transporter befreit und in eine Klinik gebracht. Der 75 Jahre alte Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Den Schaden bezifferte die Polizei mit rund 40.000 Euro.