Berlin - Ein 65-jähriger Mann hat einen Tisch in einem Parteibüro der CDU in Berlin-Biesdorf mit roter Farbe überschüttet. Der Mann betrat das Bürgerbüro eines Abgeordneten der CDU in der Warener Straße am Freitagmittag und führte dort zunächst ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach holte der 65-Jährige plötzlich ein Gefäß mit roter Farbe hervor und überschüttete einen Tisch samt den Flyern der Partei.

Die Identität des Mannes konnte von der Polizei noch vor Ort festgestellt werden. Da eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann, übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes wie in solchen Fällen üblich die weiteren Ermittlungen.