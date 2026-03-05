Am frühen Morgen entdeckt ein Anwohner Rauch aus einer Wohnung. Er versucht zu helfen und verständigt Retter. Doch für einen Mann kommt die Hilfe zu spät. Auch ein Haustier stirbt.

Wolfsburg - Nach einem Wohnungsbrand in Wolfsburg sind ein Mann und eine Katze tot geborgen worden. Bei dem Toten handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den 62-jährigen Wohnungsinhaber, wie die Polizei mitteilte. Die weiteren Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus unverletzt verlassen.

Kurz nach 5.00 Uhr wurden nach dem Polizeibericht Anwohner auf Brandgeruch aufmerksam und entdeckten Rauch aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss. Ein Anwohner trat die Tür ein, um Hilfe zu leisten, was aber wegen der Rauchentwicklung nicht möglich war.

Gegen 6.30 hatte die Berufsfeuer den Brand dann gelöscht. Die Ursache ist noch unklar und die betroffene Wohnung für Ermittlungen beschlagnahmt. Die anderen Bewohner konnten nach dem Brand in ihre Wohnungen zurück.