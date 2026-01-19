weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  3. Unfälle: Mann verletzt sich in Magdeburg durch Pyrotechnik

In der Neuen Neustadt wird einem Herren ein unverhoffter Fund zum Verhängnis. Dabei ist die Konsequenz nicht nur eine Fahrt ins Krankenhaus, sondern auch ein laufendes Ermittlungsverfahren.

Von dpa 19.01.2026, 16:00
Der Sprengkörper explodierte direkt, noch bevor der Mann ihn wegwerfen konnte. (Symbolbild)
Der Sprengkörper explodierte direkt, noch bevor der Mann ihn wegwerfen konnte. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Magdeburg - Ein Mann hat sich in Magdeburg beim Zünden von Pyrotechnik verletzt. Er modifizierte einen gefundenen Sprengkörper, wie die Polizei erklärte. Beim Anzünden explodierte dieser am Sonntag sofort, hieß es weiter. Der Geschädigte kam mit Verletzungen in eine Klinik. Die Beamten durchsuchten darauf die Wohnung des Mannes, da sie einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz vermuteten. Weitere Ermittlungen laufen.