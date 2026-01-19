In der Neuen Neustadt wird einem Herren ein unverhoffter Fund zum Verhängnis. Dabei ist die Konsequenz nicht nur eine Fahrt ins Krankenhaus, sondern auch ein laufendes Ermittlungsverfahren.

Magdeburg - Ein Mann hat sich in Magdeburg beim Zünden von Pyrotechnik verletzt. Er modifizierte einen gefundenen Sprengkörper, wie die Polizei erklärte. Beim Anzünden explodierte dieser am Sonntag sofort, hieß es weiter. Der Geschädigte kam mit Verletzungen in eine Klinik. Die Beamten durchsuchten darauf die Wohnung des Mannes, da sie einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz vermuteten. Weitere Ermittlungen laufen.