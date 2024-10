Annaberg-Buchholz - Die Suche nach einem vermissten Mann in einem Bergwerksstollen im Erzgebirge soll heute fortgesetzt werden. Der Mann wurde am Mittwochabend laut Polizei weiterhin vermisst. Die Suchmaßnahmen seien pausiert, sagte ein Sprecher. Am Morgen solle es ein Krisengespräch mit dem Bergamt und der Bergsicherung geben.

Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr war am Mittwoch im Einsatz. Ein Rucksack und ein Fahrrad eines 34-Jährigen seien vor einem stillgelegten Stollen in der Nähe von Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis) gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Der Stollen sei geöffnet vorgefunden worden.

Da der Besitzer der Sachen weder telefonisch noch an seinen üblichen Aufenthaltsorten erreicht worden sei, werde in dem relativ großen Stollen nach dem Mann gesucht. „Wir gehen davon aus, dass er sich dort aufhalten könnte.“ Mehrere Medien hatten über die Suchaktion in Sachsen berichtet. Ob es sich bei dem Mann um einen Hobby-Archäologen oder Schatzsucher handle, konnte die Polizei nicht sagen. Es gebe keine Vermisstenmeldung für ihn.

Verdächtiger Metallgegenstand geöffnet

Bei der Prüfung des Stollens seien Einsatzkräfte auf einen verdächtigen Gegenstand gestoßen, der nicht bewegt werden könne. Es handle sich um einen selbstgebauten zylindrischen Metallgegenstand. Dieser sei geöffnet worden, das Ergebnis des Tests zum sich darin befindenden Stoff stünde noch aus.

Laut „Bild“ soll bereits am Dienstag jemand bemerkt haben, dass der Verschluss zu einem stillgelegten Stollen in einem Waldgebiet geöffnet war.