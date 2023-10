Berlin - Ein Fußgänger ist in Berlin-Mitte von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Identität des Verletzten sei bislang nicht geklärt, teilte die Polizei am Samstag mit.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll eine 58-jährige Fahrerin mit ihrem Auto am Freitagabend am rechten Straßenrand der Straße des 17. Juni angefahren sein. Beim Einfahren in den Verkehr soll sie den Mann erfasst haben, der die Straße von der Mittelinsel aus überquert haben soll. Der Mann erlitt Verletzungen am Kopf, an einem Arm und am Rumpf. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Autofahrerin blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Ermittlungen, auch zur Identität des Mannes, dauern an.