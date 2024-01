Mann von Auto in den Straßengraben geschleudert

Ferna - Ein Mann ist in der Nacht zum Sonntag bei Ferna (Landkreis Eichsfeld) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 37-Jährige sei durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Er kam ins Klinikum Göttingen und wurde dort umgehend operiert. Die Mediziner gehen laut Polizei derzeit nicht von Lebensgefahr aus. Wieso der Mann auf der Straße unterwegs war, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar. Ein Gutachter sei an der Unfallstelle zum Einsatz gekommen. Der 32 Jahre alte Fahrer des Autos sei verkehrstüchtig gewesen.