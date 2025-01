Eine Gartenfeier unter Freunden endet für einen 36-Jährigen mit schlimmen Folgen. Was ist passiert?

Die Explosion einer Gasflasche verletzt einen 36-Jährigen in Erfurt schwer. (Symbolbild)

Erfurt - Bei der Explosion einer Gasflasche ist ein Mann in Erfurt schwer verletzt worden. Der 36-Jährige hatte in seiner Gartenlaube in der Nacht zum Samstag Gasgeruch wahrgenommen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe der Mann versucht, die dort angeschlossene Gasflasche abzudrehen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, sei nicht klar, wofür die Gasflasche verwendet wurde - nur, dass sie geöffnet war.

Die Gasflasche sei während des Hantierens des 36-Jährigen plötzlich explodiert und die Gartenlaube in Brand geraten. Die Laube sei vollständig abgebrannt, hieß es weiter.

Der 36 Jahre alte Besitzer der Laube hatte mit vier Freunden gefeiert, von ihnen wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Die Feuerwehr vermutet ersten Erkenntnissen zufolge, dass ein technischer Defekt an der Gasflasche die Ursache für die Explosion war.