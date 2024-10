Berlin - Ein Mann ist in Reinickendorf durch einen Schuss verletzt worden. Die unbekannten Täter sind weiter flüchtig, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter am Montagabend mehrere Schüsse auf ein Lokal in der Residenzstraße abgegeben haben. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, Lebensgefahr soll demnach nicht bestehen. Zum Alter machte die Polizei bislang keine Angaben. Weitere Verletzte gab es nicht.

Die mutmaßlichen Täter flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei. Der Hintergrund der Tat sowie weitere Details sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.