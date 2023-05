Berlin - Ein Mann ist vor einem Lokal in Berlin-Wilmersdorf durch einen Schuss schwer verletzt worden. Der 51-Jährige wurde in der Nacht zu Dienstag an der Kreuzung Uhlandstraße/Berliner Straße am Brustkorb und an einer Hand verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er wurde in einer Klinik operiert. Der mutmaßliche Schütze, ein 59-Jähriger, wurde festgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Männer vor dem Lokal in einen Streit geraten sein. Kurze Zeit später sollen die Gäste im Inneren des Lokals einen lauten Knall gehört haben. Vor der Kneipe fanden sie die Männer in einem „körperlichen Streit“ und riefen die Polizei. Die Ermittlungen dauerten an.