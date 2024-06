Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal.

Göttingen - Rund einen halben Monat nach dem Angriff auf eine Grünen-Politikerin in Göttingen muss sich der mutmaßliche Täter am Montag (12.00 Uhr) vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem zur Anklageerhebung 66 Jahre alten Mann vor, die niedersächsische Landtagsabgeordnete Marie Kollenrott Ende Mai bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Göttinger Innenstadt angegriffen und verletzt zu haben, wie das Amtsgericht Göttingen mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hatte ein beschleunigtes Verfahren beantragt.

Laut Anklage schlug der Verdächtige mehrfach gegen den linken Oberarm der Politikerin, zudem soll er sie beleidigt haben. Kollenrott erlitt nach eigenen Angaben Prellungen an einem Arm. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz danach in Tatortnähe fest. Später wurde bekannt, dass der Verdächtige in der Vergangenheit bereits durch das Nutzen von Nazi-Symbolen aufgefallen ist und auch dafür verurteilt wurde.