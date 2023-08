Mann will Kneipe in Berlin ausrauben

Berlin - Ein unbekannter Mann soll in der Nacht zu Samstag eine Kneipe in Berlin-Kreuzberg überfallen haben. Dabei habe der Mann Reizstoff in der Kneipe und einem 38 Jahre alten Gast direkt ins Gesicht gesprüht, teilte die Polizei mit. Eine Angestellte und zwei Besucher der Kneipe erlitten demnach Augen- und Hautreizungen. Der Mann forderte von der 66 Jahre alten Angestellten Bargeld, hieß es. Als er aber in der Kasse das Geld nicht fand, flüchtete er den Angaben zufolge. Die Beamten ermitteln wegen eines versuchten Raubs.