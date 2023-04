Berlin - Beim Versuch, einen Streit zwischen Bekannten an einem Imbiss in Berlin-Moabit zu schlichten, soll ein Mann von einem der Bekannten niedergestochen worden sein. Die zufällig vorbeifahrende Besatzung eines Rettungswagens entdeckte den 41-Jährigen am Montagabend vor dem Imbiss in der Perleberger Straße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er wurde mit einer Stichverletzung am Oberkörper zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 38-jährigen Bekannten. Der Mann war zunächst noch flüchtig.