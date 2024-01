Märkisch-Buchholz - Bei Baumschnittarbeiten an einem Kanal in Märkisch-Buchholz (Dahme-Spreewald) ist ein Mann verletzt worden. Der 59-Jährige war am Montag in der Nähe einer Schleuse mit dem Baumschnitt beschäftigt, als ein Ast auf ihn herabfiel, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache liegt den Angaben zufolge nun in der Zuständigkeit des Amtes für Arbeitsschutz.