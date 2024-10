Brandenburg an der Havel - Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 in der Nähe von Brandenburg an der Havel sind drei Männer verletzt worden - einer davon schwebt in Lebensgefahr. Der 23 Jahre alte Fahrer sei am Morgen zwischen den Anschlussstellen Brandenburg und Netzen Richtung Berlin nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, berichtete die Polizei. Der Mann habe als Grund einen Sekundenschlaf angegeben.

Das Fahrzeug sei dann auf die Leitplanke und anschließend gegen einen Baum neben der Fahrbahn geprallt. Ein 48 Jahre alter Mitfahrer wurde nach Angaben der Polizei noch am Unfallort von Zeugen und Rettungskräften reanimiert. Sein Zustand sei sehr kritisch, sagte ein Polizeisprecher. Alle drei Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Mitfahrer im Alter von 39 Jahren wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.