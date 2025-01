Berlin - In Berlin-Neukölln ist in der Nacht ein 21-Jähriger mit einem Messer angegriffen worden. Zwei Männer hatten sich laut Polizei gegen 3.00 Uhr vor einem Lokal gestritten. Ein 29-jähriger Mann zückte den Angaben zufolge ein Messer und verletzte den 21-Jährigen damit an den Armen und Händen. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vor Ort fest. Der Verletze wurde in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.