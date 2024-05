Peine - Ein Mann ist am Bahnhof in Peine von einem IC auf der Durchfahrt erfasst und tödlich verletzt worden. Er hatte am Mittwoch mutmaßlich die Gleise überqueren wollen und schaffte es auf der anderen Seite nicht mehr rechtzeitig aus dem Gleisbett heraus, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Nachmittag mitteilte. Der IC2430 von Braunschweig nach Hannover habe den Mann überrollt.

Die Zugstrecke wurde den Angaben des Sprechers zufolge am Mittwochmittag für mehrere Stunden voll gesperrt. Die etwa 170 Passagiere des Zuges hätten die Wartezeit auf dem Bahnhof in Peine verbringen müssen. Gegen 14.30 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.