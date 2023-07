Hildesheim - Ein Mann in Hildesheim ist gleich zwei Tage in Folge in der Öffentlichkeit gewalttätig in Erscheinung getreten und sollte nun eine weitere Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Der 43-Jährige wurde am Donnerstag am Hildesheimer Hauptbahnhof von Beamten gestellt, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge hatte der Mann zuvor einem Passanten eine Flasche gegen den Kopf geschlagen und Mütter und ihre Kinder auf einem Friedhof mit einem Stock bedroht. Bereits am Mittwoch hatte er laut Polizei Mitarbeiter eines Supermarktes mit Fäusten und Flaschen bedroht und daraufhin eine Nacht in Polizeigewahrsam verbracht.

Bei der Festnahme am Donnerstag spuckte der Mann den Angaben zufolge die Einsatzkräfte an, schlug und trat auf sie ein. Zudem beschädigte er während des Transportes zur Wache das Polizeiauto von innen. Auch die Nacht zum Freitag sollte er deshalb im Gewahrsam verbringen. Am Freitag sollte er einem Amtsrichter vorgeführt werden.