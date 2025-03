Gera - Bei einer Auseinandersetzung in Gera ist ein 21 Jahre alter Mann mit einem scharfen Gegenstand angegriffen und schwer verletzt worden. An dem Zwist am Dienstagabend vor einem Einkaufszentrum in der Friedericistraße war außerdem ein 43-Jähriger beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Zunächst hieß es, dass eine weitere Person involviert gewesen sei. Dies sei jedoch aktuell nicht mehr sicher, hieß es weiter.

Die schweren Verletzungen seien durch Schnitte und Stiche entstanden, hieß es. Der 43-Jahre alte Tatverdächtige wurde nach Polizeiangaben festgenommen. Zu den Tatumständen und den Tatmotiven ermittelt die Kriminalpolizei.