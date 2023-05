Angermünde - Ein Mann ist bei der Fahrt mit einem Rasenmähertraktor und einem angehängten Wohnwagen in Angermünde in der Uckermark schwer verletzt worden. Der 37-Jährige habe am Donnerstag im Ortsteil Gellmersdorf aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Gespann verloren und sei vom Wohnwagen überrollt worden, berichtete die Polizei. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei untersucht nun Fahrzeug und Anhänger und prüft, ob der Mann betrunken gefahren ist.