Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Kreuzberg hat am Sonntagabend ein Mann Gegenstände aus dem Fenster geworfen und dann der angerückten Polizei gesagt, dass er eine Schusswaffe habe. Das sagte ein Sprecher des Lagezentrums der dpa. Zudem habe es einen Hinweis gegeben, dass ein gefährlicher Gegenstand in seiner Wohnung am Mehringplatz liege. Es sei deshalb auch das SEK nachalarmiert worden.

Der Gegenstand habe sich als Attrappe herausgestellt. Der Mann wurde festgenommen. Es werde geprüft, ob er einem Arzt vorgestellt wird - mit der Frage, ob eine psychiatrische Behandlung notwendig sei. Der Einsatzort befindet sich unweit der SPD-Bundeszentrale.