Obernkirchen - Ein unbekannter Mann hat in Obernkirchen im Landkreis Schaumburg den Hund einer Spaziergängerin mit Wucht auf einen Gehweg geworfen und so tödlich verletzt. Der Unbekannte war der 50 Jahre alten Spaziergängerin und ihrem Chihuahua am Montagabend auf einem Gehweg entgegengekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass der 40 bis 50 Jahre alte Mann sich möglicherweise durch den Vierbeiner gestört gefühlt haben könnte. „Der Unbekannte hob den Chihuahua hoch und warf diesen anschließend mit voller Wucht auf den Gehweg“, teilte die Polizei mit. Danach soll der Mann wortlos weitergegangen sein.

Für den Hund kam jede Hilfe zu spät. Die 50 Jahre alte Besitzerin brachte ihr verletztes Tier noch für eine Behandlung zu einer Tierärztin. Aufgrund der schweren Verletzungen starb der Hund laut der Polizei aber nach der Untersuchung.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach Zeugen. Der mutmaßliche Täter soll der Beschreibung zufolge wahrscheinlich betrunken gewesen sein. Er soll ungepflegt gewirkt und einen Dreitagebart getragen haben. Der Unbekannte soll zudem dunkel gekleidet gewesen sein.