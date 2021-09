Mann zeigt Familie Hitlergruß

Frankfurt - Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer soll in Frankfurt einer Familie den Hitlergruß gezeigt und rechtsradikale Parolen gerufen haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gingen eine 25-Jährige und ihr 34-jähriger Freund mit dem ein Jahre alten Sohn am Sonntagabend spazieren, als ihnen eine Gruppe von vier Männern entgegenkam. Einer von ihnen fuhr auf einem Rad und soll dann die Parolen gerufen haben. Die alarmierte Polizei konnte die Männer nicht mehr entdecken. Jetzt ermittelt der Staatsschutz der Polizei.