Magdeburg - In Magdeburg hat ein Mann Scheiben an der ehemaligen Ausländerbehörde eingeschlagen. Er richtete einen Schaden im unteren fünfstelligen Bereich an, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte.

Zeugen hatten den Beamten am Montag gemeldet, dass der Mann das Gebäude mit Steinen bewirft. Dank der Personenbeschreibung konnten die Polizisten den Mann in der Nähe finden. Er hielt eine Holzlatte in der Hand und ging aggressiv auf die Beamten zu, wie es weiter hieß. Diese setzten Pfefferspray ein und brachten den Mann zu Boden. Der Mann wurde zur medizinischen Begutachtung in eine Klinik gebracht.