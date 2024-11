Einem Fahrgast wird am frühen Morgen in Berlin-Neukölln vom Fahrer der Zutritt zu einem Linienbus der Verkehrsbetriebe verwehrt. Mit einem Pflasterstein schlägt dieser daraufhin auf der Fahrerseite die Scheibe der Fahrerkabine ein. (Symbolbild)

Berlin - Ein Unbekannter hat wohl aus Wut in Berlin-Neukölln die Scheibe der Fahrerkabine eines Linienbusses der Berliner Verkehrsbetriebe eingeschlagen. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wollte demnach an der Haltestelle an der Pannierstraße in den Bus steigen. Weil er jedoch Glasflaschen dabeigehabt habe, die im Bus nicht gestattet seien, habe ihm der Busfahrer den Zutritt verwehrt, hieß es. Daraufhin habe der Mann vom Gehweg einen Pflasterstein aufgehoben, damit an der Fahrerseite die Scheibe der Fahrerkabine zertrümmert und sich entfernt. Der Bus setzte die Fahrt nicht fort.