Emden - Bei einer Aktion gegen sogenannte falsche Polizisten sind in Ostfriesland zwei Männer festgenommen worden. Insgesamt sechs Beschuldigte sollen laut Polizei und Staatsanwaltschaft als Gruppe für mindestens elf Delikte mit einem Schaden von rund 180.000 Euro verantwortlich sein. So sollen sie als Abholer tätig gewesen sein: Bei einem Fall in Moormerland (Landkreis Leer) legte eine Seniorin Schmuckgegenstände im Wert von 100.000 Euro vor die Haustür und Abholer nahmen die Beute an sich.

Bei dem Betrugsphänomen „Falsche Polizeibeamte“ sei die Masche laut Mitteilung fast immer gleich: Dabei würden ein oder mehrere Täter sich am Telefon fälschlicherweise als Polizeibeamte ausgeben und die Angerufenen überzeugen, Geld oder Wertgegenstände auszuhändigen.

Bei der Durchsuchungsaktion in Ostfriesland mit mehr als 50 Polizeibeamten sprang einer der Verdächtigen aus dem Fenster im ersten Stock und wurde danach vorläufig festgenommen. Ein in Emden festgenommener 27-jähriger Verdächtiger wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Die Suche nach einem 25-Jährigen läuft derzeit noch. Die drei anderen Verdächtigen sind der Polizei bekannt. Bei den laufenden Ermittlungen wird auch der Frage nachgegangen, ob der Gruppierung, die in ganz Niedersachsen aktiv gewesen sein soll, noch weitere Taten zugeordnet werden können.