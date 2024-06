In Kreuzberg geraten in der Nacht mehrere Männer in einen Streit. Kurz darauf kommt es zu einer Auseinandersetzung, bei der drei Beteiligte verletzt werden.

Berlin - Zwei Männergruppen sind vor einer Feuerwache in Berlin-Kreuzberg mit Messern und Glasflaschen aufeinander losgegangen und haben sich gegenseitig verletzt. Ein 55-Jähriger und ein 39-Jähriger trugen in der Nacht zu Mittwoch erhebliche Schnitt- und Stichverletzungen davon und kamen zur stationären Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Ein 28-Jähriger erlitt demnach eine Kopfplatzwunde und Schnittverletzungen, verließ das Krankenhaus aber auf eigenen Wunsch.

Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der 28-Jährige in der Wiener Straße in einen Streit mit dem 55-Jährigen, dem 39-Jährigen und drei weiteren Männern geraten. Der 28-Jährige habe Verstärkung hinzugerufen - es sei zur Auseinandersetzung gekommen. Als die Polizei eintraf, fand sie die beiden schwer verletzten Männer und in der Nähe auch den 28-Jährigen. Die Polizei ermittele zu den Hintergründen, sagte eine Sprecherin.