Berlin - Am Fernsehturm am Berliner Alexanderplatz sind zehn Männer aufeinander losgegangen und haben sich zum Teil mit Holzlatten geprügelt. Polizisten fanden am Donnerstagabend in der Nähe der dortigen Wasserkaskaden einen Mann mit einer Stichwunde im Oberkörper, der im Krankenhaus operiert werden musste, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Nach einem 31 Jahre alten Verdächtigen wird gefahndet. Zeugen hatten die Polizei gegen 22.45 Uhr alarmiert, als die Schlägerei ausbrach. Als die Polizisten eintrafen, war außer dem verletzten Mann kein weiterer Beteiligter mehr zu finden. Der Grund für den Gewaltausbruch war zunächst nicht bekannt.