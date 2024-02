Am Dienstagabend beobachtet die Polizei zwei Autos. Aus einem wird ein Gegenstand gehalten, kurz darauf knallt es.

Schriftzug „Polizei“ an einem Dienstauto der Thüringer Polizei.

Apolda - Vor den Augen der Polizei ist in Apolda (Landkreis Weimarer Land) mutmaßlich aus einem fahrenden Auto geschossen worden. Zivilbeamte sahen, wie aus dem Wagen am Dienstagabend ein Gegenstand gehalten wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach handelte es sich vermutlich um eine Waffe, da ein lauter Knall zu hören war. Die Polizisten stoppten das Auto und einen weiteren Wagen, die zusammen unterwegs waren.

Laut Polizei wurden die fünf Insassen der beiden Wagen kontrolliert. Einer der Männer, ein 15-Jähriger, versuchte noch kurz vor der Kontrolle, die mutmaßliche Tatwaffe zu verstecken. Es handelte sich um eine schussbereite Gasdruckpistole mit einer Patrone im Lauf und einem vollen Magazin. Die Waffe wurde beschlagnahmt und eine Strafanzeige erstattet, wie es hieß.