Berlin - Zwei unbekannte Männer sollen einen 46-Jährigen im Falkenhagener Feld mit einer Eisenstange angegriffen haben. Der Mann kam in der Nacht mit einem zertrümmerten Jochbein, einer Platzwunde am Kopf und einer Schnittverletzung an der Hand ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin mitteilte.

Die Täter sollen den 46-Jährigen angesprochen haben, danach kam es laut Polizei zum Streit. Die Unbekannten schlugen dem Mann mutmaßlich mit einer Eisenstange ins Gesicht und griffen ihn mit Fäusten an, wie es hieß. Beide Männer konnten flüchten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.