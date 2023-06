Dessau-Roßlau - Zwei Männer haben am Donnerstagabend einen Supermarkt in Dessau-Roßlau mit einer Waffe überfallen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten, zwangen die beiden maskierten Männer mit einem „messerähnlichen und schlagwaffenähnlichen“ Gegenstand eine Angestellte dazu, den Tresor zu öffnen. Die Männer erbeuteten demnach einen unteren vierstelligen Betrag aus dem Geldschrank. Darüber hinaus stahlen sie Geld in unbekannter Höhe aus der Kasse einer zweiten Angestellten, hieß es. Die Täter fesselten die beiden Frauen laut Polizei und nahmen ihnen ihre Handys weg, bevor sie mit der Beute flüchteten. Beide Täter waren laut Polizei schwarz gekleidet und etwa 1,70 Meter groß, einer trug einen Rucksack. Die Beamten suchen Zeugen.