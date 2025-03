Berlin - Nur die Frauen von Spandau 04 stehen im Finale um den Wasserball-Pokal. Der sechsmalige Titelträger trifft auf Überraschungs-Finalist Waspo Hannover, der Bayer Uerdingen mit 15:13 bezwang. Die Spandauer Männer dagegen scheiterten erwartungsgemäß gegen die Hannoveraner.

Die Niedersachsen, sechsmaliger Gewinner seit 2017, und Titelverteidiger und Rekordsieger Spandau lieferten sich den erwarteten Kampf auf Augenhöhe. Im Auftaktviertel schafften die Berliner eine Sekunde vor Schluss die erste Führung (5:4), mit 6:6 ging es in die Pause. Im dritten Viertel konnte Waspo zweimal Zwei-Tore-Führungen nicht halten, Spandau glich aus und zog in Schlussviertel sogar 10:9 in Front. Doch vier Waspo-Treffer danach drehten das Match zum 13:10-Endresultat für Hannover. Im Finale treffen die Niedersachsen auf ASC Duisburg, der den hartnäckigen Außenseiter Duisburg 98 12:11 bezwang.