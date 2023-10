Stade - Eine Gruppe junger Männer hat versucht, eine Israel-Flagge am Stader Rathaus herunterzureißen. Zeugen meldeten am Mittwochabend, dass eine Gruppe von zwei bis vier Menschen im Alter von 16 bis 20 Jahren das historische Rathaus in der Fußgängerzone von Stade betreten habe, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Weitere zehn bis zwölf Personen beobachteten in der Fußgängerzone die Aktion und filmten sie möglicherweise. Von außen und innen sei versucht worden, die israelische Nationalflagge herunterzureißen. Die Täter hatten damit aber keinen Erfolg, hieß es. Allerdings sei offenbar eine Scheibe dabei beschädigt worden.

Als mehrere Streifenwagen am Rathaus eintrafen, hätten die Täter die Flucht ergriffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb laut Polizei zunächst ohne Erfolg. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Die Stadt Stade hatte die Flagge aus Solidarität nach den terroristischen Attacken der islamistischen Hamas gehisst. Stades Partnerstadt in Israel ist Givat Shmuel.