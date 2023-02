Mansfeld-Südharz stellt Warmwasser in Sporthallen wieder an

Magdeburg - Sportler im Landkreis Mansfeld-Südharz können in Turnhallen wieder warm duschen. Das sei in den von Sportvereinen genutzten Hallen wieder vollumfänglich möglich, gab Landrat André Schröder (CDU) am Donnerstag bekannt. Die Hallen seien nach und nach wieder an die Warmwasserversorgung angeschlossen worden. Zuvor wurden Kontrollen gemäß der Trinkwasserverordnung durchgeführt, um Belastungen mit Legionellen auszuschließen.

Um Energie zu sparen, hatte der Landkreis in den Sporthallen zuletzt auf einen Sparmodus gesetzt. „Unsere Sportvereine sind natürlich auch weiterhin aufgerufen, mit Strom und Wasser sparsam umzugehen. Gleichzeitig trägt der Landkreis mit abgesenkten Temperaturen und geringeren Beleuchtungsstärken in den Sporthallen weiterhin dazu bei, die Einsparziele zu erreichen“, sagte Schröder.