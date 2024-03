Marburger Bund: Streik am Uniklinikum Magdeburg am 11. März

Magdeburg - Für den kommenden Montag (11. März) sind Ärztinnen und Ärzten an vielen Universitätskliniken zum Warnstreik aufgerufen - darunter auch in Magdeburg. Das Uniklinikum in der Landeshauptstadt gehöre zum Geltungsbereich des Tarifvertrages, über den der Marburger Bund und die Tarifgemeinschaft der Länder verhandelten, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. Für Montagvormittag sei ein Demonstrationszug um das Gelände der Uniklinik herum mit anschließender Kundgebung geplant.

Laut Marburger Bund soll es Warnstreiks an insgesamt 23 Universitätskliniken geben. Die Organisation hatte zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen, nachdem die vierte Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder ergebnislos verlaufen war.