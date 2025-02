Bremen - Plakate mit Anspielungen auf Märchen sollen in Bremen vor Desinformationen vor der Bundestagswahl warnen. Noch in dieser Woche werde die Kampagne bundesweit ausgeweitet, kündigte eine Sprecherin des Bremer Verfassungsschutzes an. „Das wird richtig groß.“ Rund 8.000 digitale Plakate seien in ganz Deutschland geplant.

Die Kampagne wurde von der Landeszentrale für politische Bildung Bremen, dem Bremer Verfassungsschutz und der Bremischen Bürgerschaft initiiert. Die Plakate spielen auf das Märchen der Bremer Stadtmusikanten an. „Esel, Hund, Katze, Hai - Desinformation ändert die Geschichte!“, prangt etwa auf Bildschirmen im Bremer Hauptbahnhof. „Wenn nun jemand behauptet, die Bremer Stadt­musikanten bestünden aus Esel, Hund, Katze und einem Hai, dann ist das objektiv falsch“, heißt es dazu online. „Etwas Ähnliches passiert aber täglich zigfach in den sozialen Medien.“

Die Plakate sollen bald leicht abgewandelt auch in anderen Städten für Falschinformationen sensibilisieren, sagte die Sprecherin des Bremer Verfassungsschutzes. Geplant seien Slogans wie „Bremer Stadtelefanten - Die Geschichte kommt dir komisch vor?“, „Schneeweißchen und Rosenkohl - Die Geschichte kommt dir komisch vor?“ oder „Schneewittchen und die sieben Riesen - Die Geschichte kommt dir komisch vor?“.