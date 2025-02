Seesen/Braunschweig - Mehr als 200 Kilo Marihuana mit einem geschätzten Wert von über zwei Millionen Euro haben Zollbeamte bei einer Kontrolle an der Autobahn 7 in Niedersachsen entdeckt. Ein 60-jähriger Lastwagenfahrer aus Spanien wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, wie das Hauptzollamt Braunschweig mitteilte. Die Kartons mit den Drogen fielen am Samstag bei der Kontrolle auf dem Parkplatz Schwalenberg Ost auf. Sie waren hinter Kleintiereinstreu versteckt.

Eine solche Menge Cannabis sei für den Zoll nicht alltäglich und es liege der Verdacht eines gewerblichen Verbringens nahe, sagte eine Sprecherin. Gegen den Fahrer sei ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis eingeleitet worden. Ihm droht demnach eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

Das Zollamt verwies darauf, dass nach der Legalisierung von Cannabis die Droge nicht pauschal legal sei. Die Einfuhr bleibe weiterhin verboten und sei strafbewehrt.