Liebenburg - Nach vier Tagen geht am Freitag die Sicherung der Beweismittel nach einer Razzia im Landkreis Goslar zu Ende. Seit Dienstag durchsuchten Ermittler eine Indoor-Marihuana-Plantage in Liebenburg, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Demnach war es der längste Einsatz der Polizei Goslar seit Jahrzehnten. Zehn Menschen wurden in dem Zusammenhang festgenommen.

Die vergangenen Tage standen den Angaben nach „unter dem Zeichen einer akribischen Beweissicherung unter teilweise extremer körperlicher Belastung“. Zudem kümmerten sich die Beamten zusammen mit dem Technischen Hilfswerk um die Vernichtung von 4684 Marihuana-Pflanzen, rund 2000 Setzlingen, 70 Tonnen Blumenerde sowie drei 34-Kubikmeter-Containern mit Elektroschrott und Restmüll. Der Marktwert der sichergestellten Pflanzen lag nach einer ersten Schätzung bei rund einer Million Euro.

Mit einem Großaufgebot ging die Polizei am Dienstag im Nordharz sowie im Landkreis Wolfenbüttel gegen mutmaßliche Betreiber einer Marihuana-Plantage vor. Bei der ausgehobenen Plantage auf einem ehemaligen Fabrikgelände in Liebenburg handelt es sich laut der Polizei um eine der größten Indoor-Plantagen, die bislang im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig entdeckt wurden. In der Gemeinde Remlingen-Semmenstedt bei Wolfenbüttel fanden die Beamten zudem in einem ehemaligen Supermarkt eine Anlage, die sich noch im Aufbau befand.