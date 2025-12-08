Bringt ihre neuste Performance in der Duisburger Kraftzentrale im Landschaftspark Nord zur Aufführung - erstmals in Deutschland (Archivbild)

Duisburg - Die Performance-Künstlerin Marina Abramović kommt mit der Deutschlandpremiere ihrer neuesten Arbeit zur Ruhrtriennale. Die vierstündige Version des Performance-Stücks „Balkan Erotic Epic“ wird ab dem 3. September 2026 in der Kraftzentrale in Duisburg zu sehen sein, wie die Ruhrtriennale mitteilte. Das Stück verbinde Live-Performances mit filmischen und skulpturalen Installationen. Abramović selbst bezeichnet das Stück als das „ambitionierteste Werk“ ihrer Karriere. Nach der Weltpremiere im britischen Manchester wird das Stück ab Januar in Barcelona zu sehen sein.

Es erkunde mit Tanz, Gesang und Ritualen die Verbindung von Erotik, Spiritualität und kultureller Tradition, heißt es in der Ankündigung der Ruhrtriennale. Die Produktion werde von rund 40 Darstellern zum Leben erweckt. Die Handlung umfasse „intime Darbietungen, fieberhafte Tänze und eindringliche Lieder.“ Der Vorverkauf startet am Dienstag.

Die Ruhrtriennale 2026 findet vom 20. August bis 20. September statt. Es ist die dritte und damit letzte Saison unter Intendant Ivo van Hove.