Bremen - Der Inspekteur der Deutschen Marine fordert mehr Tempo bei der Ertüchtigung der deutschen Marine. „Unsere gesamtstaatlichen Prozesse sind noch im Friedensbetrieb“, kritisierte Jan Christian Kaack bei der Nationalen Maritimen Konferenz (NMK) am Freitag in Bremen. „Hier können wir sicherlich noch ein wenig mehr Deutschlandtempo und Selbstkritik vertragen.“

Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine stehe Deutschland in einem Innovations- und einem Fertigungswettbewerb. „Von daher müssen wir vor allem schneller werden, in dem wie und was wir rüsten“, sagte der Chef der Deutschen Marine.