Magdeburg - Tief „Tino“ bringt in der kommenden Woche typisches Herbstwetter nach Sachsen-Anhalt. Das bisherige, sommerlich anmutende Oktoberwetter gehe „mit Vollgas in den Vollherbst“ über, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Leipzig mit. Es werde kühl und teils windig, warme Kleidung löse das T-Shirt ab, hieß es. Die Sachsen-Anhalter müssten sich auf eine „markante Wetterumstellung“ einrichten, gebietsweise sei nachts in Bodennähe Frost möglich.

Die Höchsttemperaturen sollen laut Vorhersage am Dienstag bei 14 Grad liegen, im Harz bei 11 Grad. Der lebhafte Wind beruhige sich nach dem Wochenstart. Auftretende Nebelfelder lösen sich laut DWD mitunter nur zögerlich auf und unterstreichen den „herbstlichen Wettercharakter“.