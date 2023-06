Weißenfels - Martin Breunig wird auch in der nächsten Saison für Basketball-Bundesligist MBC Syntainics auflaufen. Der Center hat seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Das teilte der Verein aus Weißenfels am Samstag mit. Nach Spielmacher Charles Callison und Stephon Jelks konnte das Management des Bundesligisten den dritten Leistungsträger halten.

Nach den Bundesliga-Stationen in Ludwigsburg, Bonn und Oldenburg wechselte Martin Breunig im September 2022 nach Weißenfels. Der gebürtige Leverkusener kam in allen 35 Pflichtspielen der Wölfe in Liga und Pokal zum Einsatz. Er war bester Rebounder (5,7 pro Spiel) und viertbester Korbschütze (9,7 Punkte) des Teams. Dem Center gelang zweimal ein Double Double. Unter dem neuen alten Wölfe-Coach Predrag Krunic spielte er bereits eineinhalb Jahre bei den Telekom Baskets Bonn.