Berlin - Rund zehn mit Eisen- und Holzstangen bewaffnete und maskierte Täter haben eine Bar in Berlin-Neukölln angegriffen. Die Gruppe stürmte am Samstagabend das Lokal und schlug mit den Stangen auf mehrere Gäste und das Mobiliar ein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 18-Jähriger erlitt bei dem Angriff eine Platzwunde am Kopf. Die Angreifer sollen zudem sein Handy geklaut haben. Weitere Verletzte vermeldete die Polizei zunächst nicht. Die Hintergründe der Tat blieben am Sonntag unbekannt. Die Täter entkamen unerkannt.