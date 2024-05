In Magdeburg ist ein Bankautomat Ziel von Räubern geworden. Die Täter konnten entkommen, die Polizei ermittelt.

Maskierte sprengen Geldautomaten in Magdeburg - Zeugensuche

Magdeburg - Zwei maskierte Täter haben in einer Bank in Magdeburg einen Geldautomaten gesprengt. Wie viel Geld die beiden Männer bei ihrer Tat in der Nacht zu Dienstag erbeuteten, sei Gegenstand der Ermittlungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach konnte das Duo nach der Tat flüchten. Der Automat wurde durch die Sprengung komplett zerstört. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern. Sie sollen dunkle Kleidung getragen haben und eine große Leiter dabeigehabt haben.