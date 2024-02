Ein Jugendlicher wird in der Burger Innenstadt mitten am Tage attackiert. Zwei Täter greifen den Jungen an und verletzen ihn. Die Polizei geht von einem Zufallsopfer aus.

Burg - Zwei Maskierte haben in Burg bei Magdeburg einen 14-Jährigen mit Pfefferspray attackiert und verletzt. Der Junge sei in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei in Burg (Landkreis Jerichower Land) am Sonntag mit. Den Angaben zufolge stießen die Täter zufällig auf den Jugendlichen. Sie hätten ihn Freitagmittag in der Innenstadt zu Boden gestoßen und dann Pfefferspray in sein Gesicht gesprüht, hieß es. Am Samstag konnte einer der beiden Angreifer mithilfe von Zeugenaussagen festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.