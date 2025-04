Stuttgart - Werder Bremens Matchwinner Oliver Burke hat mit seinem Doppelpack gute Argumente für einen Verbleib beim ambitionierten Fußball-Bundesligisten geliefert. Burke hatte beide Treffer zum 2:1-Erfolg beim VfB Stuttgart erzielt.

„Wenn man als Stürmer zwei Tore macht, aber dann auch so viel in Bewegung ist und die gegnerische Defensive so beschäftigt, wie das Oliver Burke heute getan hat, dann spricht man von einer Topleistung“, lobte Trainer Ole Werner seinen Angreifer. „Das ist nicht die erste, sondern eine von mehreren, die er jetzt aneinanderreiht.“

Der 28 Jahre alte Burke kommt mittlerweile auf fünf Saisontore. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus. Ein Verbleib ist laut Geschäftsführer Clemens Fritz denkbar. „Wir sind in guten Gesprächen. Das muss man sagen“, sagte er. „Wir haben das ja auch gesagt, dass wir uns das gut vorstellen können. Ich glaube, er kann sich das auch sehr gut vorstellen.“

Werder knackt 40-Punkte-Marke

Die Norddeutschen knackten mit dem Sieg bei den Schwaben die 40-Punkte-Marke und erreichten bereits jetzt ihre Ausbeute aus der Vorsaison. Dennoch gehen die Verantwortlichen vorsichtig mit der Situation um.

„Für mich ist es wichtig, dass wir uns weiterentwickeln“, sagte Fritz. „Wir haben das vor der Saison gesagt, wir wollten so schnell wie möglich 40 Punkte holen. Aber es kann in alle Richtungen gehen. Deswegen: Wir müssen bei uns bleiben, uns auf unsere Spielweise konzentrieren, und wenn wir das weiter so umsetzen, dann können wir am Ende mal schauen, wo die Reise hingeht.“

Vor dem Heimspiel am Samstag gegen den VfL Bochum beträgt Bremens Rückstand auf den sechsten Rang, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt, drei Zähler.