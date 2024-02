Twist - Ein 34-Jähriger ist nach einem Brand in einem Wohnhaus in Twist (Landkreis Emsland) leicht verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei am frühen Dienstag mitteilte, erlitt der Bewohner durch das Feuer aus der Nacht eine Rauchgasvergiftung. Ersten Erkenntnissen zufolge war kurz vor Mitternacht eine Matratze in dem Gebäude in Brand geraten. Die Ursache dafür blieb zunächst unklar. Weitere Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Den Angaben zufolge löschten sie die Flammen, bevor diese auf das Zimmer übergreifen konnten, weshalb die Polizei zunächst nicht von einem hohen Sachschaden ausgeht.