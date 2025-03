Leipzig - TV-Experte Lothar Matthäus hat sich nach seiner drastischen Kritik an RB Leipzig für seine Wortwahl entschuldigt. Der deutsche Rekordnationalspieler hatte im Sender Sky gesagt, der Fußball bei RB sei zurzeit ein „Trümmerhaufen“. Dies tut dem 63-Jährigen nun leid.

„'Trümmerhaufen' ist sicher kein Ausdruck, den man in der Einschätzung eines Clubs benutzt, und gehört in diesem Zusammenhang eigentlich nicht zu meinem Wortschatz. Ich würde es anders formulieren: Es gibt viele Baustellen in Leipzig“, erklärte Matthäus in seiner jüngsten Kolumne für Sky.

Zuvor hatte der Weltmeister von 1990 auch erklärt: „Mit dem, was mal da war und was jetzt ist, liegt Red-Bull-Fußball zurzeit da, wo ihn diese Verantwortlichen nie sehen wollten. Nie! Nie!“

Rose erst einmal weiter Trainer in Leipzig

Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den FSV Mainz 05 am Samstag liegen die Leipziger in der Bundesliga weiter nur auf dem sechsten Rang, von einem Champions-League-Platz trennen RB drei Punkte. In der Liga-Rückrunde gelang in sieben Spielen nur ein Erfolg.

Trainer Marco Rose, der bereits vor drei Monaten als Wackelkandidat galt, soll aber am Samstag im Spiel beim SC Freiburg weiterhin auf der Bank sitzen. Die Debatten dürften auch Ex-Coach Jürgen Klopp beschäftigen, der seit dem Jahresanfang als sogenannter Head of Global Soccer den Fußballbereich von Red Bull betreut.