München - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hofft, dass Thomas Müller dem deutschen Fußball zumindest auf Clubebene noch eine Weile als aktiver Profi erhalten bleibt. „Jetzt kann er sich auf Bayern fokussieren und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Er sollte nicht schon jetzt sagen "2025 ist Schluss", sondern er sollte jetzt die Momente genießen, die noch vor ihm liegen“, schrieb der 63-Jährige in seiner Sky-Kolumne. „Er sollte sie als Zugabe, Spaß und Freude empfinden, nicht als Stress oder Druck. Er muss sich wohlfühlen. Ich wünsche mir, dass er uns lange erhalten bleibt, auch in anderen Funktionen.“

Vertrag bei Bayern läuft noch ein Jahr

Müller hatte zuvor in einem Video in den sozialen Netzwerken seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft verkündet. Seinen letzten Einsatz hatte er beim Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM am 5. Juli gegen Spanien. Sein größter Erfolg mit dem DFB-Team war der Gewinn der WM 2014 in Brasilien. Der Vertrag des Offensivspielers beim FC Bayern München läuft noch bis zum 30. Juni 2025.

„Müller war immer vorbildlich. Einer, zu dem man aufschauen kann“, schrieb Matthäus über den 34-Jährigen. „Er hat sich Respekt erarbeitet und verdient von seinen Mitspielern und Gegenspielern, aber vor allem auch von seinen Fans. Sein Rücktritt ist überlegt, ich kann seinen Entschluss nachvollziehen.“