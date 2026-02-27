Bayern München ist der klare Favorit im Bundesliga-Topspiel in Dortmund. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus meint zu wissen, wie es dennoch klappen könnte für den BVB.

Lothar Matthäus glaubt nicht daran, dass Bayern der Meistertitel noch zu nehmen ist. (Archivbild)

München - Trotz der Enttäuschung in der Champions League sollte Borussia Dortmund nach Ansicht von Lothar Matthäus im Topspiel gegen den FC Bayern volles Risiko gehen. „Gerade nach der Niederlage in Bergamo musst du ein Zeichen setzen und das Publikum mitnehmen“, sagte der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler vor dem Bundesliga-Klassiker am Samstag (18.30 Uhr/Sky). „Die Mannschaft darf nicht defensiv spielen, sondern muss nach vorne Akzente setzen und mutig attackieren“, riet Matthäus.

Als Tabellenzweite empfangen die Borussen den souveränen Tabellenführer aus München, der nach Meinung von Sky-Experte Matthäus sicher wieder Meister wird - selbst im Falle einer Niederlage in Dortmund. „Auch wenn Bayern München verlieren sollte, dann wird kein anderer Verein deutscher Meister.“

Der Rekordmeister geht mit acht Punkten Vorsprung auf den BVB in das Spitzenspiel. Trainer Vincent Kompany habe aus den Münchnern ein echtes Team geformt, lobte Matthäus. „Die Bayern performen und haben Freude am Fußball.“

Matthäus: Über Dortmund „eine dunkle Wolke“

Die BVB-Laune nach dem Aus in der Champions League durch das 1:4 bei Atalanta Bergamo ist dagegen im Keller. „Über dem Dortmunder Fußball-Himmel ist eine dunkle Wolke“, erkannte Matthäus. Nun komme es auf Trainer Niko Kovac und dessen psychologischen Fähigkeiten in Gesprächen mit seinen Schützlingen an, sagte der Weltmeister von 1990.

Zu einem möglichen Erfolgsrezept von Dortmund gegen die scheinbar übermächtigen Bayern sagte Matthäus: „Alles, was sie gegen Bergamo in eine Richtung gemacht haben, müssen sie nun in die andere Richtung machen.“ Er meinte damit sowohl die defensive Stabilität, die Chancenverwertung im Angriff und ganz grundsätzlich viele individuelle Fehler, die nicht passieren dürften.